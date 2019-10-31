رياضة | نجم برشلونة يكشف حقيقة علاقته بلاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكشف حقيقة علاقته بلاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الإسباني جيرارد بيكيه عن علاقته مع نجوم ريال مدريد، مشيرًا أنه ليس له أصداقاء في نادي العاصمة الإسبانية .

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة ليس له أي أصدقاء في فريق ريال مدريد، إلا أنه قد يتعامل بارتياحية مع البعض منهم .

Advertisements

وأوضح جيرارد بيكيه في تصريحاته لإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: أتعامل بشكل جيد مع ناتشو، وكذلك مع لوكاس فاسكويز و سيرجيو راموس، لن أقول إننا أصدقاء، لكن لدينا علاقة ودية ومحترمة، ومع ألفارو موراتا نفس الشيء ، رغم أنه الآن ليس في مدريد .

واعترف بيكيه بأنه كان أحد الداعمين لانطلاق مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في موعدها المحدد، مشيرًا أن التنافس خلال تلك المباراة يصل إلى حده الأقصى، ولكن بمجرد خلع ملابسه عقب انتهاء المباراة، يعود الحديث بين كلا نجوم الفريقين كأصدقاء، مشيرًا أنه يشعر بالراحة في التعامل مع بعض نجوم ريال مدريد.