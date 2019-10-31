رياضة | نتائج "الجولة الثانية" من مباريات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج "الجولة الثانية" من مباريات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أمس مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب، بإقامة 131 مباراة في 24 محافظة ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة في نسخته السابعة بمشاركة 600 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وانتهت 113 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 18 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 558 هدف.

وبنهاية مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب، جاءت مراكز شباب المنيا الأعلى تهديفًا ب (62) هدف، بينما جاءت مراكز شباب بورسعيد الأقل تهديفًا ب (22) هدف.

وأحرز اللاعبون خلال منافسات الأسبوع (1002) هدفًا خلال (241) مباراة، منها ( 200) بنتيجة الفوز و(41) بنتيجة التعادل.