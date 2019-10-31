رياضة | بعد باريس.. عملاق أوروبي جديد يخطط للتعاقد مع مدرب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد باريس.. عملاق أوروبي جديد يخطط للتعاقد مع مدرب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لقيادة المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة، ظل الشكوك التي تدور حول مستقبل المدرب مع توتنهام .

وذكرت صحيفة " Sport1 " الألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو، في حال تم الإستغناء عن المدرب الألماني نيكو كوفاتش .

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وتابعت الصحيفة، أن مستقبل المدرب كوفاتش مع النادي البافاري معلق في الهواء بسبب الأداء المتذبذب للفريق ، فضلاً عن المشاكل الداخلية بين اللاعبين والمدرب .

وأشارت الصحيفة الى أن المدير العام لبايرن كارل هاينز رومينيجه يفكر في ضم إريك تين هاغ، مدرب أياكس بينما يفضّل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش التعاقد مع بوتشيتينو .