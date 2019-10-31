رياضة | عاجل.. التفاصيل الكاملة لقرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التفاصيل الكاملة لقرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات قوية، حيث يلتقي فريقا ليفربول وأستون فيلا وجها لوجه في مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية، حيث يتواجد الثلاثي المصري في المسابقة الإنجليزية بالفريقين، محمد صلاح بالريدز، وتريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره أرسنال بركلات الترجيح 5-4، في لقاء مثير انتهى الوقت الأصلي فيه بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق.

على الجانب الأخر تخطى فريق أستون فيلا نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسجل المحمدي الهدف الثاني لفريقه.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي أمام أوكسفورد سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام كولشيستر يونايتد، فيما سيلتقي ليستر سيتي مع إيفرتون في مباراة قوية.

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وفيما يلي مباريات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية :-

مانشستر سيتي × أكسفورد

مانشستر سيتي × كولشيستر

ليفربول × أستون فيلا

إيفرتون × ليستر سيتي