رياضة | الأهلي يخوض مرانه الأول في دبي مساء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض مرانه الأول في دبي مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مساء اليوم بمدينة دبي في الإمارات.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات في العاشرة صباح اليوم، لإقامة معسكر يستمر لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.

ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجي الذي يركز فيه على الجانب الفني والمعنوي، انضمام الدوليين إلى المنتخبات الوطنية خلال الاجندة الدولية التي تبدأ بعد العودة من الإمارات.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد 2020.