رياضة | الأهلي يصطحب نيدفيد ومتولي في معسكر الإمارات لاستكمال البرنامج التأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصطحب نيدفيد ومتولي في معسكر الإمارات لاستكمال البرنامج التأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد، ضمن البعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام.

ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي تقام في مصر، والمؤهلة لأمم إفريقيا 2019.