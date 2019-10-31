رياضة | ليفربول وأستون فيلا.. صلاح يصطدم بتريزيجيه والمحمدي في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وأستون فيلا.. صلاح يصطدم بتريزيجيه والمحمدي في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، عن مواجهات قوية، حيث اصطدم ليفربول بنظيره أستون فيلا في مواجهة تضم الثلاثي المصري بالبريمير ليج، محمد صلاح نجم الريدز، وتريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره أرسنال بركلات الترجيح 5-4، في لقاء مثير انتهى الوقت الأصلي فيه بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق.

على الجانب الأخر تخطى فريق أستون فيلا نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسجل المحمدي الهدف الثاني لفريقه.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي أمام أوكسفورد سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام كولشيستر يونايتد.