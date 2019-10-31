رياضة | 25 لاعبًا في معسكر الأهلي الخارجي بالإمارات.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبًا في معسكر الأهلي الخارجي بالإمارات.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ٢٥ لاعبا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.