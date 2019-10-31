رياضة | بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو النادي الأهلي، عن عرض للأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إدارة النادي رحيل اللاعب الأنجولي، مؤكدًا عدم حاجته لجهوده في الفترة المقبلة.

وولم يقنع اللاعب الأنجولي المدرب السويسري بقدراته بعدما توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وباتت فرص بقاء جيرالدو في الأهلي صعبة للغاية، في ظل عدم قناعة المدرب السويسري به منذ توليه المهمة.

وخرج جيرالدو من حسابات فايلر حيث لم يشارك اللاعب إلا في مباراة واحدة فقط أمام سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف.

