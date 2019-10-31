رياضة | ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول نجاح الزمالك في التوصل لاتفاق مع نجم أهلاوي كبير، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للرد على صفقة محمود عبد المنعم كهربا، التي يقترب الأحمر من إبرامها في يناير القادم.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في نهاية الموسم الماضي وقام بفسخ عقده مع الفريق، لينضم إلى فريق أفيس البرتغالي، تمهيدا للانتقال إلى القلعة الحمراء، بعد أن اتفق مع مسئولي الأهلي على كل التفاصيل الخاصة بعقده منذ أن خرج من قلعة ميت عقبة.

وأشارت الأنباء الى أن الزمالك قريب من الحصول على توقيع أحمد حمدي لاعب الأهلي الشاب والمنتقل إلى الجونة.

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وتواصل مسئولو الأهلي تواصلوا مع اللاعب لمعرفة حقيقة الأمر منه، إلا أن اللاعب نفي للأحمر هذه الأخبار.

وحذر الأهلي حمدي من من أي تفاوض مع الزمالك، خصوصا وأن هناك بندا في العقد المبرم مع الجونة بأن الأولوية في انتقاله لأي ناد مصري تكون للأهلي وليس لأي فريق اخر.

وبعت مسئولو الأهلي برسالة لحمدي ، أن فرص عودته للقلعة الحمراء قائمة وبقوة إذا ما تألق مع الجونة، وأنه عليه بعدم الاستعجال والتوقيع للمنافس التقليدي الزمالك، حتى لا يفقد فرصة العودة للأهلي مرة أخرى، كون السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يتابع أداءه مع الفريق الساحلي.