شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولي يهاجم التحكيم الايطالي بعد التعادل أمام أتلانتا والان مع التفاصيل

هاجم أوريلو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، حكم مباراة فريقه أمام أتلانتا أمس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة نابولي وأتلانتا

وكان نابولي قد سقط في فخ التعادل أمام أتلانتا، بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة توتر كبير من الناحية التحكيمية، بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمهاجم نابولي لورينتي.

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وشهدت المباراة أيضا تعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، للطرد بسبب اعتراضه على حكم المباراة، بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء لمهاجمه الإسباني.

وقال رئيس نابولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية:"من الظلم تعرض رجل مثلا أنشيلوتي للطرد، هذا أمر يزعجنا تماماً، لانها كانت ركلة جزاء واضحه".

وتابع:"في حال رحيل أنشيلوتي عن إيطاليا، سيكون لديه الحق، لان هناك لا يوجد شفافية في العمل".

وواصل:" بدون أموالنا التي نمول بها في إيطاليا، سيذهب الحكام ويقشرون البطاطس".

وأتم رئيس نابولي:" سيخرج ريزولي رئيس لجنة التحكيم في إيطاليا حاليًا، ومساعده نيتشي، للتحدث وأنني لا يجب أن أقول ذلك، لكنني سأرد عليهم مثل روؤساء الأندية الأخرى، ومن شأني التحدث مثلهم والسماع إلي".