شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
تقام اليوم الخميس عدة مباريات هامة في الدوريات العالمية والعربية، أبرزها مباراة أهلي جدة والاتحاد في الدوري السعودي، ومباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي.
موعد مباريات الدوري السعودي
الاتفاق × الفيحاء، على قناة KSA السعودية، الساعة الخامسة.
الفتح × الهلال، على قناة KSA السعودية، الساعة 6:50.
أهلي جدة × الاتحاد، على قناة KSA السعودية، الساعة 6:50.
موعد مباريات الدوري الإسباني
مايوركا × أوساسونا، على قناة "beinsports hd3"، الساعة الثامنة.
إيبار × فياريال، على قناة "beinsports hd6"، الساعة الثامنة.
غرناطه × خيتافي تنقل على قناة "beinsports hd3"، الساعة العاشرة والربع.
موعد مباريات الدوري الإيطالي
ميلان وسبال، على قناة "beinsports hd4"، الساعة العاشرة.
موعد مباريات البطولة العربية
القوة الجوية × مولودية الجزائر تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية، الساعة الخامسة.
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