الامارات | حسين الشحات يكشف تفاصيل رحيله عن العين إلى الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف تفاصيل رحيله عن العين إلى الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب السابق لفريق العين الإماراتي والنجم الحالي في الأهلي المصري حسين الشحات عن تفاصيل مكالمة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب له نهاية العام الماضي، وشكلت حجر أساس في صفقة انتقاله من الزعيم العيناوي إلى القلعة الحمراء.

وأكد الشحات في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن الخطيب اتصل به أولاً لاستطلاع رأيه بشأن انضمامه للأهلي، وان مكالمة الخطيب له كانت بمثابة الحدث التاريخي في مسيرته الاحترافية.

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وأشار الشحات إلى استمرارية الاتصالات بينه وبين رئيس النادي الأهلي، وقال: "عاود الكابتن محمود الخطيب الاتصال بي قبل شهر من خوضي مع العين بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات ديسمبر الماضي، مؤكداً لي أن أحد مسؤولي العين سيتحدث معي بشأن الرحيل عن النادي الإماراتي والانتقال إلى صفوف الأهلي".

وأضاف: "رغم تقدم الأهلي بخطاب رسمي للعين من أجل بدء المفاوضات، إلا أن نادي العين لم يرد على الخطاب، ما دفعني بشكل شخصي للحديث مع مسؤولي النادي مبدياً رغبتي في الرحيل عن الفريق".

وارتبط اسم حسين الشحات مع ناديه السابق العين في شهر يناير من عام 2018، وذلك بانتقاله حينها إلى صفوف الزعيم العيناوي قادماً من نادي مصر المقاصة، والتي اتبعت في شهر يونيو من العام ذاته بشراء عقد اللاعب بالكامل نظير صفقة بلغت أربعة ملايين دولار، إلا أنه سرعان ما عاد الشحات للدوري المصري من بوابة الأهلي في عقد يمتد لأربع سنوات ونصف.