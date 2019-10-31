شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في دبي الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض النادي الأهلي مرانه الأول في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم، ليفتتح معسكره الذي يستمر لمدة أسبوع.
ويأتي المعكسر في إطار المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق أثناء فترة توقف الدوري العام، حسب الموقع الرسمي للنادي.
وكانت بعثة الفريق قد غادرت القاهرة متجهة إلى الإمارات في العاشرة صباح اليوم، ويأمل المدير الفني السويسري رينيه فايلر في تحقيق أقصى استفادة من المعسكر.
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