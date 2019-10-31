شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا عقب تدريباته اليوم على ملعب «أبورجيلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف نادي الزمالك تدريباته، صباح اليوم الخميس، بمقر النادي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على أن يتوجه إلى أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر عقب المران للدخول في معسكر مغلق، حسب الموقع الرسمي للفريق.
وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب فوزه على جينيراسيون فوت السنغالي في أياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وتأهله إلى دور المجموعات.
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