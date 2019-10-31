شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» يروي كواليس كبوة صن داونز.. ويصرح: «يا ريت نقابله تاني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقال «الشناوي»، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «ملعب أون»: «أسوأ كبوة في الموسم صن داونز، بيقولوا فيه يوم Off، اليوم جه ده يعني جه بشكل غريب أول ربع ساعة كنا ماشين بشكل كويس، بعد إصابة سعد، يعني أول ما جه الجول وبعدين سعد خرج، الأمور يعني مش فكت، الجو كان درجة الحرارة كانت عالية جدًا، قبلها بيوم الجو حلو جدًا الدنيا بتمطر والدنيا حلوة وبتاع، ويوم الماتش الجو حر جدًا والرطوبة عالية، بس ده عادي متعودين عليه، وماشيين أول ربع ساعة كويس والدنيا تمام، مفيش أي حاجة، بعد كدة لقيت الدنيا خلاص».

وأضاف: «أكلم أيمن (أشرف) أكلم ياسر (إبراهيم) أكلم ساعتها كان (محمد) هاني أكلم (علي) معلول، مفيش حد بيرد، مركزين بس مش فاهم فيه إيه، بس أنا ساعتها خلاص قلت أوفر طاقة الكلام وأركز بس في الماتش، بعد الماتش ده اتكلمنا إن إحنا هنلاعبهم عندنا ماتش عودة، إحنا لازم في الماتش ده نرد اعتبارنا، لأن اليوم ده كنا كلنا وحشين، خلاص ننساه، نرميه وراء ظهرنا، ده مش النادي الأهلي، إحنا نفكر خلاص إزاي نعمل ماتش كويس وازاي الناس تعرف إن إحنا لاعيبة كويسة وازاي الناس تسقفلنا ونرد اعتبارنا في الملعب وده حصل».

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وأوضح «الشناوي» أن تلك الخسارة تعطي دافعًا للاعبي الأهلي في بطولة هذا الموسم، مؤكدًا أن الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا هو هدف الفريق هذا الموسم الذي يسعى لتحقيقه.

ولفت حارس الأهلي إلى أن لاعبي الفريق يشعرون بالثقة عقب الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي، متوقعًا أن يحقق الفريق هذا العام شيئًا جيدًا وأن يحصل على جميع البطولات التي ينافس عليها وخاصة تحقيق بطولة أفريقيا مع المدير الفني الجديد رينيه فايلر.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج الكابتن أحمد شوبير عن رغبته في ملاقاة صن داونز مجددًا، رد «الشناوي»: «يا ريت.. أكيد طبعًا..إحنا اللي عملناه هنا في مصر طلعنا نص اللي جوانا، عايزين نلاعبه ثاني وعايزين نكسبه هناك على ملعبه».