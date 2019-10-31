شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، عن حقيقة ما تناولته التقارير الإنجليزية عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد ووجود مفاوضات بينه وبين أستون فيلا.

وقال «الشناوي»، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «ملعب أون»: «الحقيقة بالضبط إن أنا متفاجئ بالضبط من الصحف اللي بتكتب دي، وأنا مش قوي في السوشيال ميديا وبقرأ زي الناس كلها، بس هو فيه وكالة إنجليزية، حد يعني، حد من هناك في إنجلترا كلمني وكان بيتكلم كلام عادي، وكان بيقول أنا بشتغل لو فيه أي حاجة واتكلمت مع أندية هناك، لو فيه أي حاجة لو فيه عرض موجود؟ قلت له لو فيه أي حاجة النادي موجود وكل حاجة هتمشي من خلال النادي، ده الموضوع كله بس أقرب حاجة خالص كان أستون فيلا، الراجل كلمني عليه».

وأوضح حارس الأهلي أن زميله في المنتخب الوطني ولاعب الفيلانز محمود تريزيجيه تحدث معه في معسكر الفراعنة الأخير عن اهتمام النادي الإنجليزي بالفعل بخدماته.

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وأضاف: «اللي أنا عرفته مؤخرًا من تريزيجيه في المعسكر اللي فات قال لي إن المدرب هناك سأله، كان موجود في ماتش جنوب أفريقيا بيتفرج على المباراة، وسألوا المحمدي واتكلموا معاه، بس هما كانوا حاطينه رقم واحد وأنا رقم اثنين، الأولاني لو مارحش أنا أروح، فالأولاني راح، هم عندهم الإنجليز ليهم أفضلية يعني، فالجون رقم واحد راح فأنا خلاص، كنت في تفكيرهم بنسبة 80% لو مخلصش أنا موجود»

وعن رغبة مانشستر يونايتد في ضمه، كما أشارت العديد من التقارير الإنجليزية، رد الحارس الدولي: «معرفش حاجة».

وشدد اللاعب على أنه لا يزال يفكر في الاحتراف، مفسرًا: «أكيد الواحد يتمنى يلعب في أقوى دوريات في العالم»، مضيفًا أن حلمه اللعب في الدوري الإنجليزي بالتحديد.