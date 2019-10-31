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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 25 لاعباً في قائمة الأهلي المصري بمعسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري القاهرة اليوم الخميس متوجها إلى الإمارات لإقامة معسكره الإعدادي الذي يستمر لمدة أسبوع استعدادا للارتباطات المقبلة.
وأعلن الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ضم 25 لاعباً لقائمة المعسكر وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.
ويؤدي الأهلي مرانه الأول في ملاعب شباب أهلي دبي اليوم بعد وصوله مباشرة.
وأصطحب الأهلي الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد، للمعسكر حيث يشارك متولي في التدريبات البدنية مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.
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