كلوب يهدد بعدم خوض ليفربول مباراته في كٍأس الرابطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

هدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بعدم خوض المباراة في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية إلا إذا تم تحديد الموعد المناسب لها.



وبلغ ليفربول دور الثمانية للبطولة بعدما نجح في تحويل تأخره بفارق هدفين أمام ارسنال إلى الفوز بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 5 .5/

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وفي الوقت الذي ترغب فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية في إقامة مباريات دور الثمانية في 16 أول/ديسمبر المقبل فإن ليفربول سيكون مرتبطا بخوض مباراة الدور قبل النهائي لمونديال الأندية في قطر يوم 18 من ديسمبر.

وشدد كلوب على أن ليفربول لن يخوض مباراة دور الثمانية إلا إذا كانت تتناسب مع أجندة مباريات الفريق.

وقال كلوب "إذا لم يتم تحديد الموعد المناسب فإننا لن نخوض المباراة".

وأضاف "اعتقد أن الكثير من الناس كانت تشاهد المباراة عبر شاشات التلفاز منتظرة فوز ارسنال، لكن أسف".