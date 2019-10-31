اتحاد الكرة الاسيوي يصادق على مشاريع انسانية في ثلاث دول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواصلة الاتحاد القاري الاستفادة من قوة وشعبية كرة القدم من أجل دعم المجتمعات المحتاجة في القارة.



واوضح الشيخ سلمان في كلمة ألقاها بافتتاح الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية ضمن الدورة 2023-2019 برئاسة زاو زاو اليوم الخميس:" للأسف هناك الكثير من الناس في قارة آسيا الذين يعيشون في ظروف صعبة".

وأضاف:" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤمن أن كرة القدم ليست فقط رياضة، بل إنها أداة لنشر الخير والأمل بين الناس، وقد قمنا بتنظيم العديد من المشاريع حتى الآن، لتقديم الدعم الإنساني، ولكن لا زال بإمكاننا القيام بالمزيد".

Advertisements

وأوضح: "من خلال صندوق الحلم الآسيوية، نحن نعرف أن كرة القدم قادرة على صنع الفارق ونشر التغيير الإيجابي بين الناس في كافة أرجاء القارة".

من جهته قال زاو زاو رئيس اللجنة:" إن دور هذه اللجنة هو القيام بالمزيد من أجل مساعدة الناس المحتاجين وخدمتهم".

وتابع: "قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال قيادة وإشراف الرئيس، بالاستفادة من كرة القدم كأداة لتحقيق التطوير الاجتماعي، وقد وصلت بالفعل إلى حياة العديد من الناس، خاصة وأن أكثر من 20 اتحاد وطني استفادت من مشاريعنا للمسؤولية الاجتماعية".

وأردف بالقول:" كذلك قمنا بتوقيع شراكات مع مجموعة من أبرز المنظمات في العالم من أجل توسيع انتشار وتأثير برامجنا، والآن المسؤولية تقع علينا من أجل زيادة وتيرة هذه البرامج".

وصادقت اللجنة في الاجتماع على مشاريع في كمبوديا ومنغوليا والعراق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات الوطنية والهيئات المحلية، واطلع أعضاء اللجنة على تقارير حول العمل الجاري في بنجلاديش وكمبوديا والصين وجوام واليابان ومنغوليا ونيبال وفلسطين والإمارات.