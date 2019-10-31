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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة دور الثمانية لكأس الأندية الإنجليزية المحترفة.. ليفربول ضد أستون فيلا ومانشستر سيتي أمام أكسفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
أجريت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كأس كاراباو، وكشفت عن مواجهات قوية في ربع النهائي.
وشهدت مباريات دور الستة عشر مواجهات قوية، أبرزها أرسنال وليفربول والتي انتهت بتأهل الريدز بضربات الترجيح، بعد التعادل بخمسة أهداف لكل فريق، ومباراة مانشستر يونايتد الذي استطاع هزيمة تشيلسي بهدفين مقابل هدف.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
ليفربول يواجه أستون فيلا، في مواجهة مصرية، بين محمد صلاح لاعب الريدز، وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبي الفيلانز، والتي ستقام على ملعب الفيلا بارك.
فيما يلي قرعة دور الثمانية في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس.
أوكسفورد يونايتد أمام مانشستر سيتي مانشستر يونايتد أمام كولشستر يونايتد أستون فيلا أمام ليفربول إيفرتون أمام ليستر سيتي
وستقام المباريات في الأسبوع الذي يبدأ يوم 16 ديسمبر كانون الأول المقبل.
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