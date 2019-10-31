شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يرسل الفحوصات الطبية للاعبيه إلى الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة اللاعبين كلا من :
حراسة المرمى• عمر رضوان
• عمر صلاح
• محمد صبحي
خط الدفاع
• أسامة جلال
• محمود مرعي
• محمود الجزار
• أحمد رمضان (بيكهام)
• محمد عبدالسلام
• أحمد أبو الفتوح
• كريم العراقي
خط الوسط
• أكرم توفيق
• غنام محمد
• عمار حمدي
• ناصر ماهر
خط الهجوم
• رمضان صبحي
• طاهر محمد طاهر
• إمام عاشور
• عبدالرحمن مجدي
• مصطفى محمد
• صلاح محسن
• أحمد ياسر ريان
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