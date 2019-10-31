شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يرسل الفحوصات الطبية للاعبيه إلى الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، نتائج الفحوصات الطبية الشاملة التي خضع لها اللاعبين المنضمين للقائمة النهائية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتضم 21 لاعبا، إلى الاتحاد الافريقى يوم 5 نوفمبر المقبل، وهو أخر موعد لتسليم التقارير الطبية.

ويشترط الكاف تسليم كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة ملفا طبيا شاملا عن كل لاعب يتضمن مجموعة من التحاليل وكشف المنشطات ورسم قلب، للتأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة فى البطولة.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من : حراسة المرمى • عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي



خط الدفاع

• أسامة جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• أحمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

• أحمد أبو الفتوح

• كريم العراقي

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خط الوسط • أكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر



خط الهجوم • رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• إمام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• مصطفى محمد

• صلاح محسن

• أحمد ياسر ريان