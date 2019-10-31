شكرا لقرائتكم شوقى غريب يسمح للمستبعدين من قائمة الأولمبى بمغادرة المعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، بمغادرة المعسكر بناء على طلبهم وهم: أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل فيه محمد صادق الاستمرار.

ويؤدى الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب ستاد السويس، ضمن برنامج الاستعداد للبطولة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل فى مصر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من :

حراسة المرمى

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي



خط الدفاع

• أسامة جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• أحمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

• أحمد أبو الفتوح

• كريم العراقي

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خط الوسط • أكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر



خط الهجوم • رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• إمام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• مصطفى محمد

• صلاح محسن

• أحمد ياسر ريان