شكرا لقرائتكم حمادة أنور يمثل الزمالك في عمومية الهوكي والبلياردو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مجلس إدارة الزمالك، تكليف حمادة أنور عضو مجلس الإدارة بتمثيل الأبيض في الجمعية العمومية للهوكي والبلياردو المقرر لهما اليوم الخميس، حيث تنعقد حاليا عمومية الهوكي لمناقشة الميزانية واعتماد خطة النشاط فضلا عن إجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة.

ويتنافس على الرئاسة كل من، يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و عضو الإتحاد السابق و شريف كمال نائب رئيس الاتحاد بعدما تقدم باستقالته مؤخرا من أجل التقدم على الرئاسة .

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بينما يتنافس على مقعدى العضوية الشاغرين فى ظل إستقالة كمال و دعبس كلا من ، رامى محمد بدر لاعب سموحة السابق وعلاء محمد صديق لاعب الشرقية للدخان السابق و طارق عبد الرحمن و طارق الجمال و عادل خيرت و عصام عبد الرحمن و محمد السيد .

وتقدم هانى حمودة الرئيس السابق باستقالته من مجلس الإدارة لاختلاف فى وجهات النظر منذ شهر رمضان الماضى، ليتولى نائبه شريف كمال أعمال الرئيس قبل أن يتقدم باستقالته هو الأخير من أجل التقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس .