شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.
ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجي الذي يركز فيه على الجانب الفني والمعنوي، انضمام الدوليين إلى المنتخبات الوطنية خلال الاجندة الدولية التي تبدأ بعد العودة من الإمارات.
وتوقفت بطولة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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