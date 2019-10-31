شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع حسام عاشور على التجديد موسما بعد العودة من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادى الأهلى مع حسام عاشور قائد الفريق على تجديد عقده لمدة موسم إضافى، خاصة وأن عقده الحالى مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادى خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توصل لاتفاق مع حسام عاشور على التجديد لمدة موسم، على أن يتم تفعيل الاتفاق وتوقيع العقود بعد عودة الفريق من رحلة الإمارات. Advertisements ويخوض الأهلى معسكرا فى الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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