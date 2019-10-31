شكرا لقرائتكم شكوى للجنة الأولمبية ضد رئيس اتحاد تنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحمل الشكوى توقيع نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ، والتى جاء فيها أن رئيس الاتحاد لم يدع لاجتماع المجلس ومناقشة خطوات الجمعية العمومية المقرر عقدها ديسمبر القادم، ووضع البنود المقرر مناقشتها خلال العمومية .

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ويشهد اتحاد تنس الطاولة حالة من الانقسام بين اعضاء مجلس الإدارة ، خاصة وأن اخر جلسة تم عقدها خلال اكتوبر الجارى لم يتم خلالها التطرق إلى بنود و اجراءات العمومية و توجيه الدعوة للأعضاء و الهيئات التى يحق لها الحضور والتصويت .

ومن المقرر أن تقوم الاولمبية بالنظر فى الشكوى ، و التواصل مع مسئولى الاتحاد للتأكد من صحة المعلومات التى جاءت فى الشكوى، و اتخاذ اللازم ، لسرعة البدء فى اجراءات العمومية ووضع البنود المقرر مناقشتها، كذلك لائحة النظام الأساسى المقرر تعديلها