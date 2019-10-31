شكرا لقرائتكم أحمد الغندور يدير مباراة رينجرز النيجيري وكارا الكونغولي بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى أحمد الغندور، لمباراة مباراة العودة بين أونوجو رينجرز النيجيرى وكارا إف سي بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

ويعاون أحمد الغندور فى إدارة المباراة ، تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، وجهاد جريشة حكمًا رابعًا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كارا إف سى بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف.