شكرا لقرائتكم أحمد الغندور يدير مباراة رينجرز النيجيري وكارا الكونغولي بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كارا إف سى بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف.
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