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أحمد الغندور يدير مباراة رينجرز النيجيري وكارا الكونغولي بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى أحمد الغندور، لمباراة مباراة العودة بين أونوجو رينجرز النيجيرى وكارا إف سي بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

 

ويعاون أحمد الغندور فى إدارة المباراة ، تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، وجهاد جريشة حكمًا رابعًا.

 

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كارا إف سى بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف.

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