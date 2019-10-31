موعد مباراة الاهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف نادي الأهلي نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس في مباراة ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش العالمي بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث مباراة دربي أهلي جدة واتحاد جدة عبر قناة السعودية الرياضية 1 .

سيسعى الفريقان في مباراة اليوم لمصالحة جماهيرهما، بعد المباراة التي سقط فيها نادي الاهلي أمام نظيره الحزم بنتيجة 1-2، فيما خسر نادي الاتحاد بنفس النتيجة أمام فريق أبها.

ويحتل فريق أهلي جدة حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وحقق هذا الرصيد من النقاط عبر الفوز في 4 مباريات، والتعادل في إثنتين وخسارة مباراتين.

أما فريق اتحاد جدة فيحتل مركزا لا يليق به، حيث يقبع في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والهزيمة في 5.