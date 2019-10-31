شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يسمح للمستبعدين من المنتخب بالرحيل عن معسكر العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بمغادرة المعسكر بناءً على طلبهم، وهم أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل فيه محمد صادق الاستمرار.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب استاد السويس، ضمن برنامج الاستعداد للبطولة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل فى مصر.

كان شوقى غريب اختار 21 لاعبا للبطولة وهم:

لحراسة المرمي

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحى