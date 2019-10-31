شوقى غريب يسمح للمستبعدين من المنتخب بالرحيل عن معسكر العين السخنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بمغادرة المعسكر بناءً على طلبهم، وهم أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل فيه محمد صادق الاستمرار.
ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب استاد السويس، ضمن برنامج الاستعداد للبطولة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل فى مصر.
كان شوقى غريب اختار 21 لاعبا للبطولة وهم:
لحراسة المرمي
• عمر رضوان
• عمر صلاح
• محمد صبحى
خط الدفاع
• اسامه جلال
• محمود مرعي
• محمود الجزار
• احمد رمضان (بيكهام)
• محمد عبدالسلام
• احمد ابوالفتوح
• كريم العراقي
خط الوسط
• اكرم توفيق
• غنام محمد
• عمار حمدي
• ناصر ماهر
خط الهجوم
• رمضان صبحي
• طاهر محمد طاهر
• امام عاشور
• عبدالرحمن مجدي
• مصطفي محمد
• صلاح محسن
• احمد ياسر ريان
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