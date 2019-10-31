شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يحسم مصير حسام عاشور بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو النادى الأهلى مصير حسام عاشور قائد الفريق، الذى ينتهى عقده الحالى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

ويخوض الأهلى معسكرا فى الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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