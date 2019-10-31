25 لاعبا فى معسكر الأهلي بالإمارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ضم 25 لاعباً لمعسكر الفريق الذى يبدأ اليوم فى الإمارات ويستمر لمدة أسبوع، ويسعى خلاله الجهاز الفنى لتحقيق أهداف بدنية وفنية.

وضمت قائمة الأهلى 25 لاعبا هم:

المدافعون: أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

الجهاز الفنى للأهلى يسعى خلال فترة التوقف لتجهيز اللاعبين ليكونوا فى أفضل فورمة من أجل مباريات الدورى الممتاز وأيضا مباريات دورى أبطال أفريقيا والتى سيبدأ فيها الفريق الأحمر مشواره أمام النجم الساحلى التونسى 29 نوفمبر المقبل.

وحرص الجهاز الفني لفريق الأهلي على اصطحاب المصابين محمود متولي وكريم نيدفيد بالبعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام.

ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته ومدى صدور أى شكوى قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي.