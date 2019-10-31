ياسر إبراهيم لـ سوبر كورة: سيناريو احتراف صلاح جه معايا بالعكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من المدافعين القلائل الذين لعبوا لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بدايته كانت فى المنصورة، وكان على وشك الانتقال لإشبيلية الإسبانى، إلا أن القدر نقل وجهته إلى ميت عقبة لينتقل للزمالك ومن بعده لسموحة ثم الأهلى، والذى استقر به الحال داخله فى الفترة الحالية ليفرض نفسه كواحد من أفضل المدافعين فى الدورى العام.
ياسر إبراهيم المدافع الصلب اختص "سوبر كورة" بحوار جرىء تحدث فيه عن تحديات الأهلى فى الفترة الحالية ورأيه فى فايلر وتمنياته للمنتخب، وحقيقة انتمائه وغيرها من الكواليس والأسرار.
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