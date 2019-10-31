المنتخب الأوليمبى يسلم الكاف تقارير طبية شاملة عن الـ21 لاعبا 5 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب نتائج الفحوصات الطبية الشاملة على قائمة اللاعبين النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 وتضم 21 لاعبا، إلى الاتحاد الأفريقى يوم 5 نوفمبر المقبل، وهو آخر موعد لتسليم التقارير الطبية.
ويشترط الكاف تسليم كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة ملفا طبيا شاملا عن كل لاعب يتضمن مجموعة من التحاليل وكشف المنشطات ورسم قلب، للتأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة فى البطولة.
وضمت قائمة اللاعبين كلا من:
لحراسة المرمي
• عمر رضوان
• عمر صلاح
• محمد صبحي
خط الدفاع
• اسامه جلال
• محمود مرعي
• محمود الجزار
• احمد رمضان (بيكهام)
• محمد عبدالسلام
• احمد ابوالفتوح
• كريم العراقي
خط الوسط
• اكرم توفيق
• غنام محمد
• عمار حمدي
• ناصر ماهر
خط الهجوم
• رمضان صبحي
• طاهر محمد طاهر
• امام عاشور
• عبدالرحمن مجدي
• مصطفي محمد
• صلاح محسن
• احمد ياسر ريان
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