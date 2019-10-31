شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستضيف أول تدريبات الأهلي فى الإمارات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى فريق الكرة الأول بالأهلي مرانه الأول بالإمارات مساء اليوم بمدينة دبي بعد وصول الفريق، حيث غادرت الطائرة الحمراء مطار القاهرة فى العاشرة صباحاً، ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.

ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجى الذى يركز فيه على الجانب الفنى والمعنوى، وانضمام الدوليين إلى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التى تبدأ بعد العودة من الإمارات.

وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى مباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر لهما الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.