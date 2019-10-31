شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تتلقى شكوى من تنس الطاولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة الأولمبية شكوى من بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، لعدم عقد اجتماعات المجلس خلال الفترة الماضية.

وحملت الشكوى توقيع نائب رئيس الاتحاد، وجاء فيها أن رئيس الاتحاد لم يدع لاجتماع المجلس ومناقشة خطوات الجمعية العمومية المقرر عقدها ديسمبر المقبل، ووضع البنود المقرر مناقشتها خلال العمومية.

ويشهد اتحاد تنس الطاولة حالة من الانقسام بين اعضاء مجلس الإدارة، خاصة أن آخر جلسة عقدت فى أكتوبر الجارى لم يتم خلالها التطرق إلى بنود وإجراءات العمومية وتوجيه الدعوة للأعضاء والهيئات التى يحق لها الحضور والتصويت.

ومن المقرر أن تنظر الأولمبية فى الشكوى، والتواصل مع مسئولى الاتحاد للتأكد من صحة المعلومات التى جاءت فيها واتخاذ اللازم لسرعة البدء فى إجراءات العمومية ووضع البنود المقرر مناقشتها، وكذلك لائحة النظام الأساسى المقرر تعديلها.