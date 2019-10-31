شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يواجه الأهلي نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي ستقام على أرضية ملعب الملك عبد الله الدولي.
موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناتي KSASPORT HD1 وKSASPORT HD+2.
ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.
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