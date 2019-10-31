شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس رابطة المحترفين.. ليفربول يلاقي أستون فيلا ومانشستر سيتي يواجه أكسفورد والان مع التفاصيل

أجريت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كأس كاراباو، وكشفت عن مواجهات قوية في ربع النهائي.

وشهدت مباريات دور الستة عشر مواجهات قوية، أبرزها أرسنال وليفربول والتي انتهت بتأهل الريدز بضربات الترجيح، بعد التعادل بخمسة أهداف لكل فريق، ومباراة مانشستر يونايتد الذي استطاع هزيمة تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ليفربول يواجه أستون فيلا، في مواجهة مصرية، بين محمد صلاح لاعب الريدز، وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبي الفيلانز، والتي ستقام على ملعب الفيلا بارك.

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مانشستر سيتي و أكسفورد، والتي ستقام على ملعب الاتحاد.

مانشستر يونايتد و كولشيستر، وتقام على ملعب أولد ترافورد.

ليستر سيتي و إيفرتون، وتقام على ملعب كينج باور.

وتنطلق المباريات يوم 16 ديسمبر المقبل، ويتأهل 4 فرق إلى نصف النهائي، لاجراء قرعة جديدة، والثنائي الفائز في نصف النهائي يتقابلان في فبراير 2020 بالنهائي على ملعب ويمبلي.