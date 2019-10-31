شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتكفل بعلاج مشجع الأهلي محمد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مشجع الأهلي محمد سمير، الذي تعرض لحادث أليم أثناء عودته إلى مدينة كفرالدوار عقب مؤازرة الأهلي في مباراته أمام اطلع بره على ملعب برج العرب بالدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، عن تواصل المستشار تركي آل الشيخ معه ووعده بالتكفل بعلاجه.

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وقال «سمير»، على صفحته بـ«فيس بوك»: «تلقيت اتصالًا هاتفيا من الأستاذ حمادة إسماعيل من طرف معالي المستشار تركي آل الشيخ يطمئن على حالتي ووعد بتنفيذ كل ما تطلبه حالتي من عمليات وتركيب أطراف».

وأضاف: «الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الدعم والمساندة».