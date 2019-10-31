شكرا لقرائتكم توافد لاعبى الأهلي على مطار القاهرة قبل السفر للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واستغل الأهلي فترة توقف الدوري لارتباط المنتخبين الأول والاولمبي بمباريات رسمية خلال نوفمبر المقبل. Advertisements ويخوض الأهلي خلال معسكر الإمارات مباراه ودية سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة القادمة. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهره خلال الساعات الماضية للترتيب لبعثة الأهلي.

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