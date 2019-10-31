شكرا لقرائتكم مختار مختار يرفض منح لاعبى الإنتاج راحة بعد السقوط أمام الحدود وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، عدم منح اللاعبين راحة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب المصانع الحربية.
ويستأنف الإنتاج الحربى تدريباته اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الاسماعيلى ودياً السبت المقبل فى إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري.
وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.
وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.
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