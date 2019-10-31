شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد السكندري تواجه بيروت بنهائي البطولة العربية في المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تأهل الاتحاد إلى النهائى بعد التغلب على المنستيرى التونسى فى قبل نهائى البطولة ، بنتيجة 79/86 ، بينما تأهل بيروت بالفوز على سلا المغربى .
تضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، و يوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون، و ايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .
يذكر أن الاتحاد توج باللقب الننسخة الماضية وقت كان عمرو أبو الخير مديرا فنيا للفريق، و حال التتويج اليوم باللقب، يكون حقق الإنجاز الذى حققه فى التسعينات ، بالفوز باللقب مرتان متتاليتان .
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