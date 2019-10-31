شكرا لقرائتكم دونجا: تقارب سن باهر من لاعبي الإسماعيلي يجعله القائد المثالي للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود عبدالعاطى “دونجا” لاعب وسط الإسماعيلى أن زميله باهر المحمدى قائد مثالى للدراويش، مشيرا إلى أن تقارب عمره السنى مع باقى زملائه لديه تأثير إيجابى.

قال دونجا فى تصريحات صحفية: ”المحمدى نجح فى توفير حالة من التفاهم داخل وخارج الملعب، نظرا لعلاقته الجيدة بزملائه وخبرته الدولية رغم صغر سنه”.

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أردف: ”المحمدى يحرص دائما على الأخذ بنصائحى بحكم صداقتنا فضلا عن أننى من أكبر اللاعبين سنا بالدراويش”.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.