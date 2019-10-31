شكرا لقرائتكم الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض معسكره الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الأهلى مطار القاهرة متوجهة إلي الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي .

ويستمر معسكر الأهلي حتي يوم لاثلاثاء المقبل يتخلله مباراة ودية امام العروبة الامارتى لتجهيز اللاعبين .

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يقيم فريق الأهلى معسكره في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادر القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الاقامة وملاعب التدريب.