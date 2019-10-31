شكرا لقرائتكم الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض معسكره الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يقيم فريق الأهلى معسكره في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادر القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الاقامة وملاعب التدريب.
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