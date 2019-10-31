شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر القاهرة لخوض معسكر إعداد خارجى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبى خلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى.

ويستمر معسكر الأهلي حتي الثلاثاء المقبل يتخلله مباراة ودية امام العروبة الامارتى لتجهيز اللاعبين.

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ويقيم فريق الأهلى معسكره فى ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى قد غادر القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.