شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر القاهرة لخوض معسكر إعداد خارجى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
ويستمر معسكر الأهلي حتي الثلاثاء المقبل يتخلله مباراة ودية امام العروبة الامارتى لتجهيز اللاعبين.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى قد غادر القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.
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