شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه بيروت فى نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم، فى الثامنة من مساء اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره بيروت فى نهائى البطولة العربية لأندية كرة السلة، التى تقام بالمغرب.

ونجح الاتحاد فى الوصول إلى النهائى بعد التغلب على المنستيرى التونسى فى قبل نهائى البطولة بنتيجة 79/86، بينما تأهل بيروت بالفوز على سلا المغربى.

تضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، و يوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون، و ايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .

يذكر أن الاتحاد توج باللقب النسخة الماضية وقت كان عمرو أبو الخير مديرا فنيا للفريق، وحال التتويج اليوم باللقب، يكون حقق الإنجاز الذى حققه فى التسعينيات، بالفوز باللقب مرتين متتاليتين.