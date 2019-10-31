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أحمد الغندور حكما لمباراة رينجرز النيجيرى وكارا الكونغولى بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة مباراة العودة بين أونوجو رينجرز النيجيرى وكارا إف سي بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

ويعاون أحمد الغندور فى إدارة المباراة تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، وجهاد جريشة حكمًا رابعًا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كارا إف سى بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف.

 

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