شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بركان المواهب الكروية المصرية ينفجر في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وينتهى شهر أكتوبر، حيث يلملم أوراقه، وأيامه، بكل ما فيها من أحداث سواء سعيدة أو حزينة، ولكنه يظل شهر انفجار المواهب الكروية المصرية، ويشهد شهر أكتوبر احتفال أكثر من نجم من نجوم الكرة المصرية بذكرى عيد ميلادهم، مثل محمود الخطيب، وطارق حامد، ومحمد ناجى جدو، ومحمود حسن تريزيجيه وفاروق جعفر ملك النص.

وأكمل الخطيب أمس عامه الـ65، وقد حفلت مسيرته الكروية بالكثير من البطولات والألقاب التى حققها على المستوى الشخصى أو لناديه .

وهو نفس يوم ميلاد محمد ناجى جدو لاعب الأهلي السابق، والجونة الحالى، وساهم مع المنتخب فى عدة مباريات مهمة منها أمم أفريقيا 2010 التى توج بها الفراعنة .

كما يحتفل طارق حامد نجم الزمالك بعيد ميلاده فى يوم 24 من هذا الشهر وهو من اللاعبين الأساسيين فى القلعة البيضاء .

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وحقق طارق حامد مع الزمالك عدة بطولات، هى الدوري الممتاز وكأس مصر عام 2015 و2016، و2018 و2019، وكأس السوبر المصري بالإمارات 2017، والسوبر المصري السعودي 2018 ، وبطولة الكونفدرالية 2018، كما تأهل مع الفراعنة إلى كأس العالم بروسيا 2018

فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاده يوم 29 من نفس الشهر، لينضم إلى كتيبة المواهب الكروية فى شهر العظماء.

وحقق جعفر الكثير من البطولات والألقاب خلال مسيرته كلاعب، وبعد الاعتزال اتجه إلى التدريب حيث تولى تدريب عدة أندية منها الزمالك والمصري وطلائع الجيش كما أنه يعد أبرز المحللين الفنين فى القنوات الرياضية على مدار السنوات الأخيرة.