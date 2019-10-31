شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الأهلى دفع 79 مليون جنيه للعين الإماراتى لإتمام انتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر كواليس مثيرة فى صفقة انتقاله للقلعة الحمراء فى يناير الماضى.

وقال حسين الشحات، فى تصريحات تليفزيونية، "الأهلى دفع 5 ملايين دولار، ما يعادل 79 مليون جنيه مصرى، لإتمام انتقالى من نادى العين الإماراتى، وتنازلت عن مبالغ كبيرة فى مقابل تسهيل إتمام الصفقة واللعب لنادى القرن الذى أعشقه".

وأضاف حسين الشحات، "أكبر مكافأة حصلت عليها فى الناشئين 15 جنيها ومنحتها لوالدتى، وبعد رحيلى عن نادى مدينة نصر لعبت فى صفوف الشرقية للدخان لمدة موسمين ونصف".

وتابع قدمت فى اختبارات الأهلي أكثر من مرة إرضاءً لوالدتى ونجحت، ولكني كنت لا أذهب فى الاختبار الأخير بسبب قيدي فى نادى مدينة نصر ورفضوا رحيلي ".

وأضاف، "كنت أعمل حينها فى سنترال بجوار المنزل مقابل 300 جنيه شهريا، وتحدث معى مسئولو نادى الشرقية للدخان، وأخطرونى بأنهم أرسلوا عرضا رسميا لنادى مدينة نصر، الذى رفض رحيلى، ووقعت لنادى الشرقية 5 سنوات مقابل 20 ألف جنيه فى الموسم". Advertisements

وأضاف حسين الشحات أن الراحل حسام وصفى لاعب الزمالك السابق كان يشجعه ويحفزه أثناء تواجده بنادي مدينة نصر.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه، مع آمال عريضة بأن يحقق المراد ويصنع الفارق لصالح أصحاب الرداء الأحمر.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم".

وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.