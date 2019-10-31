جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنه حكام بالاتحاد الأفريقى الدولى المونديالي جهاد جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا بالجوله الأولى، وتقام المباراة بالعاصمة السنغالية داكار يوم 13 نوفمبر المقبل. ويعاون جريشه في اللقاء تحسين أبو السادات مساعد اول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكم رابع. تقع السنغال فى المجموعة التاسعة مع كلا من الكونغو وغينيا بيساو وأيسواتيني Advertisements وتقام بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأسفرت القرعة عن 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع منتخبات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة ليكون قوام البطولة 24 منتخبا.

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